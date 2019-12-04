南電受惠5G網路設備拉貨 明年獲利續看增

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）IC載板大廠南電第4季產品組合與生產良率續改善，受惠5G網路基礎設備需求，明年追求獲利持續成長。法人估南電第4季業績可小幅成長，今年終結連3年虧損。

展望產品布局，南電指出持續拓展高值化產品，包括5G網通設備應用、系統級封裝（SiP）載板、高密度連接板（HDI）產品、以及人工智慧和高效運算等。

其中在5G應用，南電表示明年持續與客戶合作，量產高層數大尺寸網通應用產品，提高平均單價與獲利。

在SiP載板，南電指出隨著高階封裝技術演進，除了高階行動裝置與穿戴式裝置外，相機模組也將採用更多SiP載板，南電在SiP載板產品出貨量可持續增加。

另外在HDI產品，南電表示汽車、真無線藍牙耳機、筆電及高階記憶體等電子產品，設計複雜度提高，採用更多高密度連接板，南電也逐步提高HDI產品比重與產能。

展望第4季營運，南電指出，第4季產品組合與生產良率持續改善，5G網路基礎設備建置需求擴大，高層數大尺寸IC載板等高值化產品訂單續旺，產品組合持續改善，生產良率穩定提升。

展望明年營運，南電目標追求獲利持續成長，從開源和節流著手，其中在開源部分，公司預期5G網通基礎建設與人工智慧和高效運算等需求，可望帶動大尺寸高層數IC載板產品需求持續成長；此外半導體異質整合封裝技術發展趨勢不變，帶動SiP載板產品需求穩定提升。

本土法人報告指出，南電ABF載板市場持續供不應求，網通產品拉貨力道強勁，預估網通應用占南電ABF載板比重超過6成，帶動南電ABF載板出貨表現，

此外，中國廠商在關鍵零組件持續進行「去美商化」策略，中國客戶對南電載板拉貨力道持續提升，法人指出尤其高層數和大尺寸產品訂單增加，目前訂單能見度已經看到明年初。

從良率來看，法人表示，南電在高層數和大尺寸產品良率持續逐季提升5%左右，也可帶動獲利表現，目前南電ABF載板產能持續滿載，BT載板稼動率達9成，持續受惠手機和穿戴裝置應用拉貨。

若從產品別來看，ABF基板占比約4成，PP基板占比約27%到28%，PCB占比約3成出頭。

南電第3季合併營收84.29億元，較第2季76.09億元成長10.78%。法人指出，南電第3季營收是2014年第4季以來高點。公司表示第3季因SiP載板需求符合市場預期，加上5G網通、人工智慧及高效運算產品銷售續旺。

第3季稅後淨利3.53億元，每股稅後純益0.54元，較第2季轉盈，累計今年前3季稅後淨利2813萬元，每股稅後純益0.04元，也較去年同期轉盈。

公司指出網通與SiP載板等高值化產品出貨量增加，並優化生產製程技術，提高生產良率，第3季本業轉虧為盈。（編輯：趙蔚蘭）1081204