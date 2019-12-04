美中貿易協議年底恐無望 法人估成衣三雄受惠

（中央社記者潘羿菁台北4日電）美中貿易協議年底前恐無法談成，牽動12月15日新一波關稅課徵擬上陣，由於15日的關稅課徵包括成衣，法人認為，成衣三雄的儒鴻、聚陽與廣越在東南亞的戰略地位愈發重要。

早在9月1日第一波課徵15%關稅名單中就包括部分成衣品項，當時美國服飾品牌先行將部分訂單轉移至東南亞，推升儒鴻、聚陽與廣越今年接單暢旺。如今新一波課徵關稅行動隨時上陣，儒鴻今天表示，轉單效益持續進行中，品牌客戶已經先行調節供應鏈生產基地，強化分散風險策略。

法人指出，目前儒鴻越南營收占比逾6成偏高，基於分散風險政策，儒鴻展開印尼投資計畫，2021年第3季成衣產能陸續上線，多少可以分擔越南產線滿載壓力。

聚陽董事長周理平先前透露，如果關稅維持在15%，部分客戶確實會調節訂單，不過轉移至東南亞速度不會太快，目前感受到客戶仍在等待美中貿易談判結果，一旦關稅擴大才會加速轉移速度。

現階段聚陽在越南產能占比約40%、印尼為32%，一旦擴大轉單規模，聚陽在越南與印尼兩地調撥產能彈性空間高。

廣越則是強調，大陸產能內銷占比80%，外銷20%，外銷區域以亞洲的日、韓市場為主，並非銷美，因此即使新一波美國課徵關稅執行，對廣越大陸廠不受影響；至於越南廠與約旦廠才是銷美主力，未來關稅加高，勢必轉單更明顯。

目前越南產區占廣越營收比重約60%至65%。

法人指出，美國總統川普釋出今年可能無法與中方簽署貿易協議的訊息，多少會讓品牌商嗅到風向球轉變，加速轉移的機率增高，推升儒鴻、聚陽與廣越在東南亞的戰略地位愈顯重要。（編輯：趙蔚蘭）1081204