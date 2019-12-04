中美貿易協議再掀波瀾 台股相對抗跌

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美國總統川普表示，他沒有設定與中國達成貿易協議的期限，再度衝擊亞股走勢，台股三王熄火，不過小型股撐盤，早盤加權指數跌幅在0.5%內相對抗跌，櫃買指數則逆勢勁揚。

儘管美國股市連2跌，但台積電持續扮演撐盤角色，繼昨天狂拉最後一盤，帶動台股收收在最高點，今天開盤也僅小跌，配合8吋晶圓缺貨題材，包括聯電、世界、合晶、環球晶同步走揚，守護台股在亞股中相對抗跌。

截至11時，加權股價指數約下跌56點，為11474點，成交值新台幣567億元；上櫃指數則上漲0.27點、為144.4點，漲幅0.18%，量能已超過200億元。

國泰證期處協理簡伯儀表示，川普再度引燃全球貿易風險，加上近2個月以來國際股市累積漲幅已大，主要反映美中將達成協議，並且預期已課關稅將逐步撤除，股市已領先反映利多，因此只要出現貿易戰任何負向訊息，即使與中方無關仍會導致股市震盪拉回。

分析師表示，台股近期不斷有新族群接棒扮演多頭指標，昨日上漲的被動元件，今天持續強勢，大毅第2天亮燈漲停，國巨、華新科漲幅也有1%至2%，成功吸住人氣。台股量能尚在控制範圍內，並未出現失控現象，多頭還有再起機會，內資主導的中小型股有機會接棒演出。（編輯：張均懋）1081204