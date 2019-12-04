大西洋飲料財報不實案 投保中心受理求償登記

（中央社記者潘智義台北4日電）證券投資人及期貨交易人保護中心今天表示，即日起受理大西洋飲料公司財報不實案投資人委任求償登記。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心指出，被告大飲前總經理孫幼英等人涉嫌於民國102至107年間利用假發票交易侵占款項，挪為自己所用等不法犯行，使大西洋飲料對外公告財報涉有不實，而違反證券交易法，經新北地方檢察署提起公訴。

依新北地檢署刑事起訴書所載，被告孫幼英等人涉嫌使大飲公司103年第4季至107年第3季財務報告不實，影響證券交易市場秩序及投資人權益。

受理條件為104年3月24日（含）起至108年4月1日（含）止於市場買入大飲公司普通股，經扣除於前述期間內賣出大飲公司普通股所獲利益後，仍受有損害的善意買受人。於104年3月23日持有大飲公司股票，並可提出之前於104年3月10日（含）至104年3月23日（含）曾委託出售（含成交）股票紀錄，且於108年4月2日（含）後始賣出或迄今仍持有而受有損害的善意持有人。

另外，投保中心即日起受理台一國際公司財報不實案投資人求償登記。被告許守信、許守德等人涉嫌使台一國際公司民國94年第1季至105年第3季財務報告不實，違反證券交易法，經台北地方檢察署提起公訴。

投保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜。（編輯：蘇志宗）1081204