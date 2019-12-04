5G競標新規促電信業積極投標 市場估2週結束

（中央社記者吳柏緯台北4日電）5G頻譜競標將在10日登場，為了讓標金合理、速度加快，NCC參考國外競標做法，並導入加速機制。市場評估，5G的標金不至於超過當初4G釋照的千億元，競標可望在2週內結束。

5G首波頻譜競標將在12月10日起跑，底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）原先預計標金收入可達400億，不過在考量前瞻性、未來發展與應用性，同時尊重立法委員建議與職權，NCC代理主委陳耀祥日前表示，將預算收入提高10%，達到440億。

為了使競標過程順利，而且標金不至於高到不合理，因此在這次的5G頻譜競標，NCC參照國外的競標經驗，修改原本的4G競標規則。過去4G競標時，是每回合由參與競標的業者提出「報價」，5G競標改為每回合由參與競標的業者提出「所需求頻寬」。

根據NCC的規畫，這次5G競標為「數量競價」，每日10回合，每回合20分鐘。參與競價的業者提出需要的頻寬，當每回合參與競價的業者們提出的需求頻寬總和大於或等於釋出的頻寬時，將進入下一回合競價，NCC同時將標金調升為前一回合的1.03倍，直到連續兩回合沒有人提出需求頻寬為止。

NCC綜合規劃處科長閻立泰說明，今年5G競標將在第51回合與第101回合，也就是開始競標後的第6天與第11天，導入加速制度，確保競標時程不至於拖太久。他說明，從第51回合開始，每回合能夠提出的需求頻寬不能超過前一天提出需求的最高上限。

例如有一家業者在41到50回合，即第5天時，提出的需求為3塊3.5GHz的頻段，那麼從第51回合，即第6天開始，該業者競標3.5GHz頻段時，需求最多只能提出3塊，不能再增加。

閻立泰表示，透過這樣的方式避免業者觀望而不積極競標，必須快狠準，否則就會受到限制。

2013年4G首波釋照，總底價是359億元，經過長達40天的競價後，最終總標金高達1186.5億元，較底價高出2.3倍左右。不過業內人士認為，考量新的競標規則與5G後續建置成本偏高，5G最終標金不至於像4G競標時那樣誇張，此外競標的時間也不會拉得太長，應該2週內就能結束。（編輯：楊凱翔）1081204