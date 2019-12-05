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記憶體明年強勁復甦 NAND成長居冠

最新更新：2019/12/05 09:42

（中央社記者張建中新竹5日電）記憶體市場明年可望強勁復甦，IC Insights預估，NAND Flash將成長19%，將是成長最大的市場，DRAM成長12%，是成長第3大市場。南亞科等記憶體廠營運將同步回溫。

研調機構IC Insights表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）兩大記憶體市場今年將同步重挫，DRAM市場將衰退37%，將是下滑幅度最大的IC市場，NAND Flash也將衰退27%。

在經歷今年大幅滑落後，IC Insights預期，明年DRAM與NAND Flash市場可望同步彈升，DRAM市場將成長12%，將是成長第3大的IC市場；NAND Flash也將成長19%，將是成長最大的IC市場。

IC Insights指出，包括5G、人工智慧（AI）、深度學習、虛擬實境、資料中心、雲端運算伺服器、汽車與工業市場等，都將是DRAM與NAND Flash主要成長動能。

隨著市況回溫，南亞科、華邦電、旺宏、威剛、群聯等記憶體廠營運可望好轉。在市場買盤湧入下，記憶體族群今天股價普遍走揚。（編輯：趙蔚蘭）1081205

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