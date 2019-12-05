電信門市融入大數據AI 林之晨大讚店長

（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大今年有8位同仁獲選為優良店長，總經理林之晨大讚，店長將累積的數據優化，建立起強大的Database，再以數據管理行銷，並把AI、數位匯流應用於店務管理與顧客經營中。

由台灣連鎖暨加盟協會舉辦的2019全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔名單揭曉，台灣大哥大今年有8位同仁獲選為優良店長，土城金城門市林曉佩、永康崑山一門市陳佑銘從全國入選的192位店長中脫穎而出，再奪「傑出店長」的肯定。

林曉佩利用過往的數據資料分析訂定趣味績效目標，帶動店內士氣，將曾經吊車尾的門市業績大躍進，同時還推出一對一應答客戶需求的門市官方帳號與多項在地化服務，因此以第一名拿下傑出店長，更獲得「門市服務品質優異獎」及「店務心得優異獎」等個人獎項，讓台灣大哥大總經理林之晨大讚她將職場Digital DNA能力發揮得淋漓盡致。

林之晨表示，隨著5G時代來臨，將為各產業的每個環節帶來翻轉式的改變，強化自身Digital DNA涵養更顯重要，尤其已身為網路科技公司的台灣大，第一線門市同仁應善用對數據的理解及分析，運用科技優化決策能力。此次參賽的店長們，不僅深入社區，與在地商圈緊密結合，更將顧客關係、區域經營所累積的數據優化，建立起強大的Database，再以精準數據進行管理與行銷，並把AI、數位匯流等科技，應用於店務管理與顧客經營中。

另一位傑出店長則是有超高來客數的永康崑山一門市陳佑銘，別出心裁的為門市訂定猶如曹植七步成詩的七大步策略，更透過推動用卡片小額支付、家電自由選、新舊手機資料移轉的「行動小三通」，成功紓解客流，讓門市服務質量兼備。

台灣大今年獲選為「全國商店優良店長」的還包括中和南勢角的林冠宗，他是這次入圍最年輕的店長，善用自身工程師的背景，發展「全年無休服務諮詢智慧助理」，透過不斷優化關鍵字的資料庫，成為顧客個人的電信秘書，也成為資深同仁分享know-how的訓練工具；台北天母門市的盧佳明，雖然擔任該店店長不到2年，卻深入了解天母大小事與顧客需求，讓當地日僑、美國學校師生與外交官員都成為她的熟客。

台北文林門市的游雅琪，則將20年元老級門市轉型成為擁有抓寶休息區、手機保養廠、親子中繼站等功能的「生活便利站」，讓門市業績不斷提升；桃園中正三門市的陳皓禹，看準門市位於住宅型商圈，進而推動「智慧生活網」，主打串流服務、家用寬頻、智慧小家電等整合方案，創造門市的差異化服務；高雄自由門市的莊翔名，透過行動「嗶經濟」，在門市推動聯名卡支付、行動支付等，並幫助消費者整合優惠資訊；另外，新莊廟街門市的吳欣頻，則以社區家人定位門市服務，提供客戶全家人手機資費健檢，結合在地商圈推出加值服務，新用戶也較去年同期有近倍數的成長。（編輯：趙蔚蘭）1081205