台新投信：2020年仍是好年 看好股債齊揚

（中央社記者韓婷婷台北5日電）全球投資市場2019年在美中貿易干擾下股債齊揚，展望2020年，台新投信預期，全球央行重啟寬鬆貨幣政策，資金行情持續發燒，2020年仍是好年，看好股債皆有表現空間。

台新投信今天舉行2020投資展望記者會，台新投信金融商品投資部主管謝夢蘭表示，2020年的大環境趨勢包括市場波動加大、利率下行、新興科技崛起、中國消費類股進入牛市等，建議股債比配置為6比4。

謝夢蘭預期「CARS」（Consumer中証消費服務領先指數、AI費城半導體指數、MSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數）4項資產的表現將相對亮眼。

至於台股部分，台新投信國內股票投資部副總經理沈建宏表示，美中貿易戰轉為持久戰，邊打邊談，但對股市衝擊性已經降低；另外，總體經濟數據在2020上半年將出現短線高點，台股企業獲利將恢復正成長。

沈建宏表示，預計2020年仍是好年，將處於大循環中的一個小復甦年，美、歐、日央行維持寬鬆，有助資金行情底部承接，配合5G商機爆發，以及2020東京奧運等利多，台股2020年有望再創高，而在5G加速發展下，科技股仍將是投資主軸。

就產業趨勢分析，沈建宏指出，5G將帶來下一波科技創新商機，包括先進製程與軍備競賽，擴大5G需求；5G規格的換機需求，進一步帶動材料與零組件的出貨；5G所產生的高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展；5G發展使物聯網（IoT）與先進駕駛輔助系統（ADAS）等科技成為真實。

沈建宏認為，美中貿易戰中，台廠居於關鍵與受惠位置，半導體產業尤其受惠，投資人應緊抓2000年網路泡沫化之後新一波的科技創新商機。加權指數技術面10年線已上升到9000點，歷經諸多利空測試，10000點至10500點具有強勁支撐。（編輯：張良知）1081205