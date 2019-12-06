新唐收購Panasonic半導體 焦佑鈞：兼具影響綜效

（中央社記者張建中新竹6日電）新唐日前宣布斥資2.5億美元收購Panasonic旗下半導體事業PSCS，擔任新唐董事的華邦電董事長焦佑鈞表示，收購PSCS一定會對新唐造成影響，但同時具有綜效。

焦佑鈞今天出席微控制器（MCU）廠新唐股東臨時會，他說，新唐與PSCS接觸約半年，雙方經營模式相仿，都有6吋晶圓廠，也各自有MCU、影像感測器等不同業務。

PSCS去年營業虧損235億日圓，焦佑鈞表示，收購PSCS一定會對新唐獲利表現造成影響，畢竟PSCS要轉虧為盈須要時間，若轉變速度快，對新唐衝擊就會較小，不過，若以PSCS過去報表判斷，會很失真。

不僅新唐與PSCS企業文化有共通之處，對未來經營想法的共同性也非常高，焦佑鈞說，PSCS工程師也都相當優秀，未來完成收購後，並無人力調整問題，將會讓工程師發揮價值。

焦佑鈞表示，新唐原有產品線有通用型MCU、雲端安全與智慧家庭，收購PSCS後，將使基礎技術產生加乘效果，讓應用市場進一步往外延伸，應具有綜效。

為充實營運資金或因應其他資金需求，新唐今天舉行股東臨時會，討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，額度以1.5億股為限。（編輯：林孟汝）1081208