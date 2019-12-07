台企銀：危老都更爆發成長 2020年貸款上看300億

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）響應政府危老都更政策，台企銀董事長黃博怡表示，統計今年台企銀都更危老貸款將達新台幣200億元，保守預估明年至少上看300億元，看好都更危老將成為推動台灣內需的重要引擎。

「第一屆危老+都更博覽會」今天登場，作為共同主辦單位之一的台企銀董事長黃博怡也到場支持。

黃博怡於受訪時表示，今年正逢921大地震20週年，雙北居民應有很深感受，這麼多的危險老舊建築，對居住安全造成很大威脅，同時，台灣作為一個國際都會，對城市景觀應有更高要求，如何加速推動都更、危老建築重建是大家共同關心的議題。

他說，台企銀作為公股銀行，特別在總行成立「創新金融專案辦公室」，協助推動都更危老建築重建，隨近年都更危老案件呈現爆發式成長，統計至今年10月，台企銀已完成170億元的都更危老融資，預計年底可達200億元，保守估計，2020年都更危老貸款至少可達300億元規模。

黃博怡指出，除了都會地區的住宅都更危老貸款，目前也已成功推出2件廠辦都更案，隨台商回流浪潮啟動，美國、日本等外資投資台灣力道加強，對新式廠房需求提升，廠辦都更未來將有很大潛力；同時，看好都市更新及危老建築重建，將成為推動台灣內需、再創經濟奇蹟的重要引擎。

此外，響應政府推動中小企業轉型，黃博怡表示，台企銀將重點放在小微企業融資，統計從今年4月底至11月底，對資本額3000萬元以下的小微企業貸款家數已由2.4萬家增加至2.9萬家，新增6000多家，有把握至年底將突破3萬家；明年目標再增加8000至1萬家小微企業貸款。

另一方面，台企銀日前舉辦法說會表示，為強化股本與財務強度，不排除將在2020年以公開募集方式啟動現金增資。

對此，黃博怡表示，台商回台投資力道強勁，台企銀想掌握商機，就有增設據點或擴大業務量需要，如果想增設分行，各項資本適足率依法得再提升2個百分點，因此有增資必要，增資需求估計約90億至100億元；若獲利表現好，可透過盈餘轉增資，但如果想更快速，還是要透過現金增資。（編輯：郭萍英）1081207