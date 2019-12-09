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5G毫米波發展今年不如預期 明年成長看高通

最新更新：2019/12/09 13:30

（中央社記者潘智義台北9日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research分析師吳伯軒指出，5G在增強型行動寬頻應用中的技術亮點毫米波，今年發展恐不如預期。

吳伯軒表示，在技術端、應用端、組網模式等面向存在許多阻礙因素，加上多數國家延遲毫米波頻譜釋出時間，使2019年全球毫米波市場化發展不如預期；但從長期發展觀察，高通（Qualcomm）正加速推出更多毫米波晶片解決方案，及取得成本較中低頻更低廉頻譜，後續毫米波市場仍具大規模發展的機會。

他強調，在高通強力推動生態鏈加速支援毫米波終端推出的壓力下，明年毫米波終端市場將百花齊放，但在技術尚未成熟、頻譜發放尚未到位、大陸政策推動Sub-6GHz等因素下，大規模毫米波網路商用潮仍待時間發酵。

他說，雖然現階段多數5G營運商仍以部署Sub- 6GHz網路為主，但根據全球行動供應商協會（Global mobile Suppliers Association）統計，有44%的營運商仍有試驗、商轉毫米波頻譜的投資行為，代表大部分營運商仍有部署毫米波網路的規劃。

此外，毫米波因擁有更豐沛的頻譜資源，也使得業者在毫米波頻譜取得成本上，較Sub-6GHz更具優勢。

他認為，高通在其他競爭者還未在市場上推出任何一個手機用毫米波模組產品之前，就已發表兩代解決方案，在毫米波通訊領域已建立起5G技術領先護城河。（編輯：趙蔚蘭）1081209

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