面板雙虎跌深反彈 友達爆量漲停

（中央社記者潘智義台北9日電）雖然上週外資大賣面板雙虎友達、群創，但今天友達收在漲停價新台幣9.03元，成交27萬1983張，較前一交易日增加4倍。群創收在8.04元，大漲6.49%，成交34萬6288張。

台灣證券交易所統計，上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為友達賣超8萬1052張、聯電賣超5萬2746張、群創賣超3萬4210張。

上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司依序為旺宏買超4萬6694張、華邦電買超3萬205張、永豐金買超2萬8017張。

群益投顧分析師廖健佑表示，面板報價傳出止穩消息，加上目前正逢上市公司財報空窗期，友達、群創股價跌深趁勢反彈，但籌碼面表現重於基本面，未來面板供過於求仍為常態。

廖健佑指出，上週外資買超旺宏，應該是任天堂（Nintendo）Switch版遊戲獲准進口中國大陸，所以Switch晶片供應商旺宏受到外資青睞。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超為154.29億元，其中買進金額為1692.06億元，賣出金額為1537.77億元。自今年初至12月6日止，外資累計買超為2061.95億元，其中買進金額為7兆5756.49億元，賣出金額為7兆3694.54億元。

今年初至12月6日止，外資總持有股票市值為14兆9436.44億元，占全體上市股票市值42.63%，較11月29日的14兆6846.86億元，增加2589.58億元。（編輯：趙蔚蘭）1081209