蘋概三王腳軟 台股高檔震盪小跌

（中央社記者江明晏台北10日電）美股今天回檔，道瓊工業指數下挫逾百點，台股今天高檔震盪小跌，蘋概三王腳軟，盤中低點下探11622.48點，暫守週線與月線關卡。

美股今天回檔，本週消息充斥，包括英國大選以及美國聯邦準備理事會將作出利率決定。道瓊工業指數下挫105.46點或0.38%，以27909.60點作收。而歐股方面，市場靜待中美貿談重現希望，歐股今天走軟。

至10時50分左右，台股加權指數來到11629.09點，下跌31.68點，跌幅0.28%，成交值來到554億元。盤中低點下探11622.48點，暫守週線與月線關卡。

觀察權值股今天走勢，蘋概三王腳軟，晶圓代工廠台積電股價下跌2元，至314元，跌幅0.63%；鴻海至90.4元，跌幅0.66%，大立光來到4695元，跌幅2.59%，聯發科下跌0.35%，來到425元。

美系外資看好IC設計服務廠世芯-KY，重申加碼評等，調升目標價，激勵股價大漲逾6%，至246元。面板股友達上漲4.6%，至9.45元，盤中成交量逾20萬張；旺宏上漲2.7%，至36.15元。

日盛投顧指出，短線上只要不破前波11月11日低點11409點，仍屬高檔震盪格局，預期短線上指數區間將在11400點附近至11750點震盪。（編輯：黃國倫）1081210