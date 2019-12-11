綠能與台商回流兩大商機 新光鋼：春燕來臨

（中央社記者潘羿菁台北11日電）新光鋼布局離岸風電與太陽能進入收割期，加上土建廠房接單暢旺，董事長粟明德認為，適逢全球鋼價跌深反彈，目前已感覺春燕迎來，明年盼望整體營收成長20%。

新光鋼今天受邀舉行法說會，今年受到鋼價下跌導致庫存跌價損失影響，新光鋼前3季獲利較去年同期大幅衰退87%，來到新台幣1.70億元，不過新光鋼董事粟有容強調，目前公司購料價格相對低檔，加上高價庫存去化當中，後續高庫存影響程度將可受控制。

此外，受惠台商回流帶動國內廠房新建工程增溫，目前高雄廠BOX柱滿單，推升明年營運看增。

粟明德表示，近期鐵礦砂價格反彈至每噸93美元，代表兩個意義，一、實際需求逐步回籠，大家願意買到9字頭價位；二、原料再度回漲，勢必對鋼價有所支撐。預期明年鋼價與需求都會適度回升，目前也看到熱軋捲價格已經止跌回升。

他進一步說，由於台商回流與新建案陸續出籠，目前新光鋼鋼板加工與BOX柱訂單滿載，生產排程已排到明年2、3月，此外，國內晶圓代工大廠水處理用管等，以及世紀鋼標到台中三銀總部工程案，新光鋼會交貨4萬噸鋼板等，都是支撐明年營運動能。

外界關心新光鋼插旗離岸風電與太陽能鋼料市場，粟明德表示，前端離岸風電設備製造公司已接獲1萬多噸訂單，目前進入預彎等前端加工程序，最快明年第1季進入製造階段。

他進一步強調，因為新光鋼沒有碼頭，在離岸風電應用市場會專注在生產製造，目前新光鋼擁有超厚鋼板或是高強度加工設備，不只是承接世紀鋼離岸風電基樁訂單，後續包括台塑或是中鼎關係企業也會接單生產，新光鋼目標是衝刺稼動率為目標。

另外，今年太陽能鋼板出貨量為8000餘噸，估計明年目標衝至1.5萬噸。

粟明德認為，明年新光鋼主要動能來自於再生能源、台商回流與電廠碼頭訂單，今年是營運谷底，明年有望回升。（編輯：張均懋）1081211