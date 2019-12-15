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蘋果三星訂單助攻 外資調高晶圓代工廠目標價

最新更新：2019/12/15 12:38

（中央社記者吳家豪台北15日電）亞系外資發布晶圓代工廠研究報告，看好iPhone新機、三星影像感測器等訂單將推升明年半導體需求，維持台積電、聯電、世界先進優於大盤評等，目標價調高到385元、20元、90元。

亞系外資表示，今年第4季台積電產能無法完全滿足iPhone 11系列的7奈米處理器需求，推測部分出貨將遞延到明年第1季，且蘋果將發表的第2代iPhone SE明年第1季出貨上看2200萬支，也採用7奈米處理器，加上明年下半年iPhone 12及華為Mate系列新機助陣，台積電2020年營收可望年增16%，維持「優於大盤」評等，目標價從350元上修到385元。

亞系外資進一步指出，聯電為三星代工訂單包括面板廠京東方和天馬的影像感測器與OLED（有機發光二極體）面板驅動IC，有望成為聯電2020年營收成長主要動能，加上聯電位於中國廈門的12吋晶圓廠出貨放量，有助提升獲利，將2020年、2021年每股盈餘預估值調高12%、27%至0.85元、1.1元，重申聯電「優於大盤」投資評等，目標價從17.8元上修到20元。

此外，亞系外資看好世界先進的電源管理IC訂單需求優於預期，有助從2020年第1季起提升新加坡8吋晶圓廠的產能利用率至50%以上，預估世界先進明年第1季營收將優於今年第4季，超越同業表現，將世界先進2020年、2021年每股盈餘預估值皆上修7%至4.54元、5.51元，維持「優於大盤」評等，目標價從75元調高到90元。（編輯：黃國倫）1081215

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