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行動支付拚生態系 街口執行長：夥伴夠強最重要

最新更新：2019/12/15 16:51
街口支付執行長胡亦嘉受訪表示，打造跨境支付生態系需要強而有力的夥伴，也就是用戶數和通路數必須夠多。圖為胡亦嘉日前出席街口支付旗下通訊軟體Jello品牌代言人記者會。（資料照片）中央社記者吳家豪攝 108年12月15日
街口支付執行長胡亦嘉受訪表示，打造跨境支付生態系需要強而有力的夥伴，也就是用戶數和通路數必須夠多。圖為胡亦嘉日前出席街口支付旗下通訊軟體Jello品牌代言人記者會。（資料照片）中央社記者吳家豪攝 108年12月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）資策會MIC指出，2020年後可預期幾家強勢企業將聯合夥伴組成點數聯盟，建構點數經濟與生態體系。街口支付執行長胡亦嘉認為，必須要找用戶數和通路夠多的強力夥伴結盟。

胡亦嘉接受中央社記者採訪指出，跨境支付涉及商業模式的改變，目前使用者在國外交易，有些人會先換匯，但有時候匯率可能不好；另一種方式是信用卡支付，但是在海外交易會收手續費1.5%。

他表示，如果用戶透過跨境支付直接從帳戶交易，就不會被收取1.5%的信用卡海外交易手續費，而且行動支付業者可以跟銀行談到比較好的匯率，對用戶也比較有利。

胡亦嘉認為，支付不論在台灣或跨境使用，通路還是最重要的，必須到處都可以使用。例如到日本旅遊的台灣人很多，台灣業者在日本打造跨境支付生態系相對容易，但是在台灣遊客較少的其他國家，業者不可能每個國家都自己打造跨境支付體系，這時候就要找「強而有力的夥伴」，另一個重點是「方便」。

根據他的觀察，所謂強的合作夥伴代表的是用戶數和通路夠多，例如日本的PayPay、韓國的KakaoPay、中國的支付寶和微信都是當地很強的行動支付業者。在台灣也有很多業者想找街口支付結盟，但如果聯盟不夠強或通路不夠多，就算街口支付加入也沒有意義。

胡亦嘉指出，跨境支付無論怎麼看，都比信用卡海外交易少了1.5%的手續費，雖然有些信用卡公司砸錢推出「神卡」，但比較像階段性的優惠。他也透露街口支付預計明年初宣布跨境支付的新進展，會有新的商業模式，也會比LINE Pay成立的行動支付跨境聯盟腳步更快。（編輯：黃國倫）1081215

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