5G競標白熱化第5天將登場 估本週結果出爐

（中央社記者廖禹揚台北15日電）5G頻譜競標17日將啟動加速機制，外界預期，5大電信業者將在16日的競標中亮出底牌，使第51回合後競標更趨白熱化，可能在本週就有第一階段得標結果出爐。

本次5G頻譜競標第一波採「提需求」方式進行，參與競標的中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信與台灣之星等5大電信業者，在每天10回合的競標中提出需求頻寬，若業者提出需求頻寬總和大於或等於釋出頻寬時，則進入下一回合競標，連續2回合沒有業者提出需求時才宣告競標結束。

較適用於未來5G發展，且發展較成熟的3.5GHz成為此次競標的兵家必爭之地，但僅釋出270MHz頻寬，10日起已進行4天、40回合競標，暫時標金達335.82億元；釋出2500MHz頻寬的高頻段28GHz暫時標出1000MHz，暫時得標金額10.3億元；4G競標遺留下的1800MHz則尚無人投標，暫時標金仍為0元。

16日將進入第5天競標，外界預期，競標應無法在第5天結束，且因第6天邁入第51回合將啟動加速機制，業者提出需求頻寬不得超過第5天提出需求的最高上限，參與業者應會在第5天競標中亮出需求底牌，促使業者積極競標，有望在本週看到最終結果。

第一階段最終結果出爐後，將進入至少7天的冷靜協商期，由業者自行協商標得頻譜要放在什麼位置，若協商無法達成共識，將進入第二階段的位置競標。

2013年4G首波釋照，總底價為359億元，經過40天競價後最終總標金達1186.5億元，較底價高出2.3倍，但業內人士認為，在新競標規則及5G後續建置成本偏高條件下，5G最終標金不至於像4G如此誇張；本次5G首波頻譜競標底價合計為300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前表示，將預計預算收入可達到440億元。（編輯：楊凱翔）1081215