前10月再生能源發電量增逾2成 光電大增51.7%

（中央社記者廖禹揚台北16日電）經濟部統計，今年1到10月再生能源發電量較去年同期成長22.4%，其中太陽光電發電量增幅高達51.7%，且1到9月新同意備案裝置容量年增27.9%，明年可望持續大幅成長。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，今年前10月再生能源發電量130.1億度，年增22.4%，占總發電量5.6%，其中慣常水力發電量占39.3%最多，太陽光電以26.3%居次，也是太陽光電首次超越廢棄物能，成為再生能源發電量第2大來源。

為促進能源多元化及永續發展，政府近年積極推動開發再生能源，近10年來再生能源發電量平均年增率為4.3%，以太陽光電平均年增89.6%及風力發電平均年增11.1%最為顯著。

統計處表示，太陽光電今年前10月發電量達34.2億度，增幅達51.7%，成長最多，並已超越去年全年發電量27.4億度。

值得注意的是，太陽光電發展仍具潛力，今年1到9月新同意備案太陽光電裝置容量為1340MW，較去年同期增加27.9%。其中以台南市320MW、占比23.9%最多，其次為彰化縣263MW、屏東縣195MW、雲林縣180MW、嘉義縣122MW；若以增幅來看，彰化縣及屏東縣分別年增163.4%及136.4%最多。

統計處表示，新同意備案太陽光電裝置容量持續擴增，加上台灣首座大型離岸風場將在年底正式商轉，可望挹注太陽光電及風力發電量，看好明年再生能源發電量持續大幅成長。（編輯：趙蔚蘭）1081216