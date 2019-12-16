談投資人關係 台積電孫又文：不要譁眾取寵

（中央社記者潘智義台北16日電）台積電企業訊息處資深處長孫又文今天在台灣投資人關係協會年會表示，做好上市公司投資人關係工作，就像公司有基本面一樣，不要譁眾取寵。

在台積電工作17年的孫又文將在年底退休，媒體問她有何感想，她說，台積電的文化是不太講個人，而是講公司、講事情。從事投資人關係，就像公司有基本面一樣，這項工作也有基本面，是件很不容易的事，並不是會講英文就好，因為那只是用國際語言溝通，重點是要知道什麼事可以講，什麼事不能講。

她說，投資人看股價是結果，基本面才是重點，做好投資人關係，首先要知道自己的責任很重要，要了解公司在產業的價值。台積電是大公司，有豐富的產業上下游供應鏈，在產業未來走向上扮演重要的角色，除了公司的各種面向之外，競爭對手的的動態也要掌握。

另外，她強調，不能自外於經濟環境變化，除了台灣，也要看全球，很多投資人是在看台積電在世界的價值，而不僅是在台灣的價值。因此，做好投資人關係工作，不能只關心半導體產業，每天都要留意國內外環境變化，閱讀財經媒體報導，了解公司在大環境裡的角色。

她直言，台積電有上千的機構投資人，有的投資人長期持有台積電股票，甚至從上市第一天就持股迄今。投資人來自歐洲、美國、香港、新加坡世界各地，有價值型，也有成長型投資人，投資人有買方、賣方，就如同講到外資，常被歸類為同一性質，其實外資也有各類投資人，公司應找到合適的投資人，建立長期投資關係。

她說，去年才退休的台積電創辦人張忠謀講到公司治理，特別重視「平衡」，但把股東放在第一位，股東、員工、社會大眾互信，才能做好公司治理，絕非譁眾取寵辦得到。

提到上市公司對於環境、社會、公司治理、企業社會責任的看法，她認為，這關係到公司的長期發展，也是受到投資人重視的原因，這些事以前由環保公安部門負責，也就是一般常講的環安衛部門，但現在上市公司多由專責的部門負責，台積電的企業永續與社會責任報告為了環保，不用紙書寫，是放在公司網站。

她強調，台積電的企業永續與社會責任報告書，企業訊息部門負責整合，但內容涉及的每一個事業單位，都要派專人幫忙，並將內容交給所屬部門主管審核通過，報告書進行評鑑之際，各部門也都要派專人出席，要全心全意做好這件事。（編輯：楊玫寧）1081216