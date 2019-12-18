許璋瑤：台股總市值40兆超越韓國 指數編製自主

（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所董事長許璋瑤今天在「台灣股市期權策略系列指數發表會」受訪時表示，台灣上市公市值新台幣36兆多元，加計上櫃3.4兆元、興櫃0.5兆元，已達40兆元，超越韓國。

許璋瑤解釋，台股有集中市場、櫃買及興櫃市場，一般國際間計算股市的市值都把這些合併計算，除了市值超越韓國股市，台股由自家的指數公司編製指數，超越以往只能依賴國際知名的MSCI、富時、高盛指數的狀態，連日本都來台灣取經，盼能成立日本自己的指數編製公司。

台股17日在美股續創新高的帶動下，由台積電領軍，指數順勢一路走高，終於突破12000點，外界也看好台股後勢。許璋瑤說，他不能預測指數、股價，但近來台灣金融市場表現優於比亞洲其他國家，台股成交量回升到1200億、1300億元水準，流動性、周轉率都很好。

他直言，台股國際化，難免受國際因素影響，近來股市量價提升，但還是應以穩定為重，不要暴起暴落。

對於明年初次上市公司家數，他說，目標為24家，因為近4年不到23家，訂目標要合於現況，但會儘量爭取更多好公司申請上市掛牌。有些規劃新上市公司將預定上市時間延後，這也是情理中的事，不必過度解讀。

他強調，從本益比、殖利率、流動性來看，台股表現都很好，也因此讓國際資金流向台股。（編輯：林孟汝）1081218