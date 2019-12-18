神腦3箭齊發 拚明年營收重返成長

通路商神腦18日參加券商舉辦的法人說明會，左起為策略長邱致忠、數位創新事業部總經理陳世祥、總裁林保雍、董事長賴勁麟。中央社記者吳家豪攝 108年12月18日

（中央社記者吳家豪台北18日電）通路商神腦國際今天參加券商舉辦的法人說明會，已啟動3加3計畫，預計3年內陸續推出線上創業平台、二代店改革、大數據分析平台，並看好2020年營收將回到正成長。

神腦持續轉型，11月營收新台幣23.93億元，年減10.73%；今年前11月累計營收266.61億元，較去年同期減少6.56%。

神腦數位創新事業部總經理陳世祥表示，為了2020年布局，神腦將把全通路平台往外延伸，最近數個月都在做準備，是明年首要的營運發展策略，不僅內部從消費者端分析招商對象，同時也重新整理產品面、改善營運效率，從今年起開始啟動3加3計畫。

首先，陳世祥指出，神腦將舉辦線上創業平台首場招商大會，預計招募100人。有別於一般社群電商，神腦希望透過本身在通訊及家電、保健等商品能量，幫助想創業的人跨過採購門檻，得到更好的成本，每銷售一件通訊商品或家電，都可以獲得高額分潤。例如家電平均可分潤5%以上，保健商品可分潤15%到20%，都優於一般社群電商不到1%的分潤比率。

2020年神腦預計在台北、台中、高雄各舉辦4場線上創業平台招商大會，每場目標招商500人，推估明年線上創業平台將有5000人加入。

其次，陳世祥表示，新的營運策略也牽動門市變革，明年第1季會將現有200多家門市之中的100家優化，展示智慧家電、居家保健等商品，希望透過明年一整年陸續改革神腦門市，將神腦轉型為智慧家庭規劃的服務提供商。

他說，因應5G時代來臨，明年下半年台灣5G將商轉，神腦今年下半年開始著手規劃門市改革，2020年服務人員將轉型為智慧家庭規劃的專業團隊，為消費者建議適合的智慧家電與物聯網平台等。

此外，神腦第三個轉型策略是打造大數據平台。陳世祥估計，神腦現有280萬會員明年將成長到超過400萬，透過神腦約90人的技術團隊，將把蒐集到的大量消費者數據進行更完整分析，可幫助線上創業平台的店家做數位行銷、挑選適合商品，並找出目標消費者。

在3加3計畫的帶動下，陳世祥看好神腦2020年營收將回到正成長，並從明年開始逐年成長。（編輯：蘇志宗）1081218