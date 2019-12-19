石化報價反彈 法人：台塑台聚難受惠

（中央社記者潘羿菁台北19日電）近期石化泛用樹脂報價反彈，聚乙烯最新周均價回到每噸800美元大關，不過法人認為，儘管報價上揚，但現況是「麵粉（原料）比麵包（產品）貴」，估計台塑與台聚很難享受利差。

根據標普全球普氏提供的報價，線型低密度聚乙烯（LLDPE）最新周均價回升至每噸820美元，較前周的780美元，上漲5.1%，高密度聚乙烯（HDPE）也從780美元反彈至800美元，漲幅約2.6%，台聚直言，本月PE銷售有稍微比11月好一點，但後續是否可以保持樂觀，還很難說。

法人分析，主要是最近國際油價上漲，受惠於石油輸出國家組織（OPEC）宣布明年每日減產50萬桶，帶動近期油價走揚，北海布倫特原油從每桶65美元緩步墊高至69美元，多少也會提振石化產品價格跟漲。

不過法人認為，這波反彈力道是否可以穩定撐上去，目前還很難說，主要是美國年底財產稅將開徵，當地石化廠積極清庫存，往亞洲倒貨的情況持續發生，再加上，這次農曆年節為明年1月下旬，時間較早，預期現階段大家都會策略性壓低庫存，待春節過後視情況補貨，需求面沒有出籠，價格很難支撐力道。

再加上，儘管乙烯略有回檔，但是現階段台塑與台聚的乙烯合約價格仍在每噸800多美元，法人直言，「現在是麵粉（原料）比麵包（產品）還要貴」。因此台塑日前宣布針對LLDPE，規劃於本月22日起至明年1月8日停車，目前計畫未變。

另外，台塑美國德州廠烯烴三廠（OL-3）近期進入試車階段，下游的低密度聚乙烯（LDPE）也準備試車，法人預期，最快會在明年第2季陸續加入生產行列，是否可以支撐明年台塑轉投資收益，值得觀察。（編輯：趙蔚蘭）1081219