外資轉戰光學雙雄 大立光玉晶光續創波段新高

（中央社記者韓婷婷台北19日電）多鏡頭加上5G手機帶來的鏡頭規格再升級及新應用延伸，推動鏡頭產業大趨勢持續擴大，近來外資買盤積極轉戰光學股，推升光學鏡頭廠雙雄大立光及玉晶光續創波段新高。

股王大立光今天在買盤持續轉進力拱下，開高震盪走高，截至10時20分，股價最高來到5200元，漲幅逾3%，連續3天站上5000元大關，並續創波段新高，為2018年8月6日以來1年4個月來新高；玉晶光今天早盤雖一度翻黑，不過仍快速翻紅，一度衝上547元，越過昨天高點續創波段新高，為2018年6月19日以來1年6個月來新高。

觀察籌碼面，外資同樣是大立光及玉晶光的主要買盤來源，外資從9月以來一路買超大立光，累計3個多月買超近8000張，其中12月至今外資已買超2693張，推升外資持股比重突破5成，來到51.38%。

外資對玉晶光的買賣超則從12月開始見到大翻轉，在過去一路站在賣方後，12月火力全開積極轉為買超，統計12月5日至18日連續10個交易日買超17139張，外資持股比重從17.31%跳升至29.56%，創下掛牌以來最高紀錄，顯然玉晶光在手機鏡頭技術突破，成功大量供應iPhone後鏡頭已獲外資認同。

玉晶光日前法說會釋出中高階鏡頭持續供不應求訊息，總經理郭英理看好5G及多鏡頭帶來的需求動能，加上多鏡頭的趨勢明確，明年市場需求會再增加，尤其高階機種的提升。高階鏡頭受惠新應用和多鏡頭帶動產能吃緊，明年塑膠鏡頭仍是手機主流，蘋果發表iPhone SE2有利第1季不淡。

美系外資總評，玉晶光是在亞洲蘋果供應鏈中的首選，給予玉晶光「加碼」評等，目標價新台幣630元。

外資看好蘋果明年下半年新iPhone的規格升級效應，大立光及玉晶光都是受惠廠。外資看好明年第1季蘋果iPhone SE2確定為一股推力，大立光今年底到明年首季可望淡化淡季影響，不論營收或季報成績，都有機會優於過往、甚至超出預期。（編輯：趙蔚蘭）1081219