5G競標第8天 暫得標金破440億元

5G第一波釋照19日競標進入第8天，暫時得標總標金為新台幣442.69億元，正式跨越440億元的預算收入目標。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北19日電）5G第一波釋照今天競標進入第8天，暫時得標總標金為新台幣442.69億元，正式跨越440億元的預算收入目標，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金429.3億元。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為300億元，由5大電信業者廝殺角逐，今天競標進入第8天，第75回合總標金為442.69億元，最熱門的頻段3.5GHz暫得標金429.3億元，28GHz暫得標金13.39億元，1800MHz尚無人出手。

本次競價包含3頻段，1800MHz、3.5GHz及28GHz，國家通訊傳播委員會（NCC）將其劃分為53個區塊，其中，3.5GHz頻段釋出270MHz以10MHz、27個區塊劃分，28GHz頻段釋出2500MHz以100MHz、25個區塊劃分，而1800MHz頻段釋出單一區塊20MHz（上行下行各10MHz）。

為了讓標金合理、速度加快，國家通訊傳播委員會參考國外競標做法，導入加速機制，業界也認為本週「出手」相對積極，今天正式跨越440億元，國家通訊傳播委員會代理主委陳耀祥日前表示，將本次競標預算收入提高10%，達到440億元。

台灣首波5G競標採二階段競價方式，市場預估，第一階段數量競價近期將會落幕，後續將啟動第二階段頻段位置競價。（編輯：趙蔚蘭）1081219