中保集團總裁林孝信明年交棒 將退居第2線

中興保全科技集團副總裁林明昇（左起）、國產建材實業董事長徐蘭英、中保科技副董事長林建涵，一同出席中興保全科技集團和國產建材實業集團尾牙晚會。中央社記者潘智義攝 108年12月20日

（中央社記者潘智義台北20日電）中保科技集團總裁林孝信今天表示，好幾年沒辦尾牙活動，主因大環境不好，但經過創新改後，明年集團將會更好。自己進入職場46、47年，也差不多夠了，明年這個時候可能退居第2線，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

中保科技副董事長林建涵今天在尾牙記者會表示，樂觀看好明年，中保科技與國產整合創新的業務發展，除安全之外，也提供很多生活服務，還要爭取各大城市的智慧城市業務。

林建涵表示，中保科技集團多方應用科技產品深化安全管理服務，更透過人工智慧物聯網（AIoT）轉型。中保科技以新科技、物聯網為智慧社區、防災整合、健康照護、商業管理、節能管理等提供消費者全方位生活服務，已跳脫傳統保全業框架。

林建涵補充，中保科技集團未來將以智慧城市為發展重心，將集團定位為提供一條龍式服務的物聯網實踐者、智慧城市推動者。目前為止，已敲定北台灣各大城市政府的合作方案，包括發光二極體（LED）智慧路燈、地上停車格、停車場，預計明年可望有具體的成長。

與新加坡星生能源集團合作方面，他說，並未跨入太陽能領域，只從事大樓節能、屋頂綠化事業。

中保科技子公司保創科技統包串流建案，從土地到高樓施工周期的營運事務，提供營造「建案一條龍」服務，降低業主分包成本，明年度接單金額上看12億元，可望成為集團明年營運新雞金母。

中保科技統計，今年前3季的稅後淨利新台幣16.03億元，年成長率6.23%。

另外，中保科技旗下「樂到家國際娛樂」投資製作的紅衣小女孩2、紅衣小女孩3、鬥魚、返校等國片皆叫好叫座，是中保科技參與電影投資製作的代表作。（編輯：楊凱翔）1081220