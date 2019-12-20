三大動能可期 國產徐蘭英樂觀看明年

（中央社記者潘羿菁台北20日電）中保集團今天舉行聯合尾牙，混凝土大廠國產董事長徐蘭英今天表示，展望明年，看好台商回流帶動科技廠擴建增溫，重大公共工程案及重大指標案件三大動能，帶動業績暢旺，「明年是可以被期待」。

徐蘭英強調，近年國產混凝土要塑造品牌化提升價值，承接技術門檻較高或是高強度混凝土專案，例如爭取到台北榮總重粒子癌症治療中心、台北醫學大學質子中心、台大癌醫中心、以及高雄長庚醫院質子中心等高端建築混凝土供應，或是在南山廣場指標型建案，要求高強度混凝土等；台中歌劇院、台南鐵路地下化等重大工程，也是國產積極搶標的重點公共工程建案。

徐蘭英認為，從上述案例當中可以看到，國產品牌化頗有斬獲。

展望明年，目前台商回流讓科技建廠案、公共工程案也持續發包中，以及重大指標案件（商辦、住宅），都是支撐業績保持樂觀的三大原因。此外，明年國產布局新建材，新成立的轉投資國宇建材，主要生產輕質隔間磚，位於嘉義廠擬於明年第1季末量產，年產能為20萬立方公尺，將趕得及明年建築榮景。

徐蘭英強調，國產擁有礦山、船隊與碼頭，因此近年導入中保集團資源，透過監測科技確保礦源無虞，「當別人面臨礦石缺貨情況，國產就不用擔心」。

今年國產處分福建水泥廠，處分利益1578萬美元，預計在本季入帳，再加上南港都更案9月獲台北市市政府核定，公司預計2020年底到2021年初完成所有程序，目前規劃全案占地約6500坪，規劃興建兩棟大樓，為A、B棟，A棟為集團持有，為商辦、商場空間，部分樓層考慮做為集團新總部使用；B棟與北市府簽訂合作協議，樓層較低，部分樓層供市府衛生局使用，其餘由國產分回，也是商辦空間，資產題材後市看佳。

國產今年前3季稅後淨利為5.65億元，年增39.6%，每股稅後淨利（EPS）0.41元。（編輯：楊凱翔）1081220