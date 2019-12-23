大立光由紅翻黑 台股回攻12000點無力

（中央社記者潘羿菁台北23日電）美股上週創高台股無福享受，大盤開高走低陷入狹幅震盪，大立光與鴻海等大型個股由紅翻黑，抑制台股欲收復12000點大關力道，法人認為，台股短期震盪整理盤勢大致底定。

台股開盤一度直往12000點大關收復，不過個股資金快速輪動，漲幅漸收斂，截至10時，指數暫收11978.86點、上漲19.78點、漲幅0.17%，成交量為新台幣404.66億元。上市8大類股皆小漲。

不過法人觀察，近期權值股漲多陷入修正期，讓今天盤勢表現呈現開高走低，台積電上週連續3日黑K棒之後，今天開盤無力，盤中股價守在330元以上；大立光開盤一度拉高上漲60元，股價觸及5090元，盤中由紅翻黑一度跌115元，跌幅2.29%；鴻海盤勢在平盤微幅上漲震盪整理，股價守住90元大關。

但是中小型個股表現相對亮眼，例如宏達電不畏上週裁員利空消息，今天股價依舊點火上漲，盤中漲幅逾3%，股價站上40元大關，有望挑戰前波高點41元。群創、亞光與菱生等中小個股量大，成為支撐大盤主力。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，從大盤季線11449點來看，目前台股指數正乖離逾500點，短期內勢必面臨獲利了結派賣壓出籠，又因為台股已在相對高點，以往外資耶誕假期都會呈現量縮價強，今年恐怕會是陷入量縮價弱格局，不過農曆年將在明年1月下旬，有望提前享受紅包行情，整體觀察只要台股指數每天維持小幅墊高，讓正乖離修正到合理範圍，後續仍有機會蓄積能量再度攻高。（編輯：黃國倫）1081223