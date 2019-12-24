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英特爾AMD競爭 法人：刺激2021年伺服器需求

最新更新：2019/12/24 10:32

（中央社記者吳家豪台北24日電）投顧業者分析，英特爾處理器新平台搭配10奈米製程產品預計2020年第3季上市，加上對手AMD積極搶市，英特爾舊款處理器可望降價，將刺激2021年品牌業者伺服器出貨回溫。

投顧法人指出，英特爾中央處理器（CPU）在伺服器市場幾乎壟斷，觀察過去英特爾平台轉換時，全球伺服器出貨量皆在新平台上市的次年明顯成長，新品成長主要先來自資料中心業者，因資料中心業者對資料處理、運算及儲存需求日益漸增。

另一方面，英特爾競爭對手超微（AMD）的EPYC 2系列處理器持續對英特爾帶來威脅，英特爾開始針對部分產品降價。由於品牌伺服器成本結構中，處理器占比較高，若降價也有利於整體伺服器市場需求提升。

整體而言，法人預期從2020年第4季起至2021年，伺服器市場將具成長動能，並預估2020年、2021年成長率將達4.3%、8.7%。

DIGITIMES Research分析師徐康沛指出，以伺服器出貨量觀察，因部分客戶前2年拉貨數量高於需求，2019年轉為保守，導致全球伺服器出貨量呈現小幅衰退；2020年在經歷1年的庫存消化期後，預期出貨將轉為正成長。事實上，2019年第4季無論從客戶端或製造端，皆已看出成長氛圍。

徐康沛認為，2019年伺服器需求仍以臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）等美國大型資料中心成長最顯著，聯想、浪潮等大陸業者需求與出貨也強勁，其中聯想與浪潮主要受惠於華為遭禁令影響而釋放的市場空間。預期2020年需求拉力仍將以美國大型資料中心為主，而華為將搶回原本流失的市占。（編輯：張均懋）1081224

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