雍智明年受惠三大動能 業績衝新高EPS拚次高

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）IC測試載板廠雍智明年業績可望受惠三大成長動能，法人估明年業績成長逾2成，衝歷史新高，每股純益（EPS）可超過10.5元，拚歷史次高。

展望明年業績表現，本土法人報告指出，雍智明年可受惠三大成長動能，包括5G、高速運算和人工智慧應用高頻高速晶片及電源管理IC晶片成長看佳；中國企業去美國化策略加速供應鏈本土化；高階晶片和先進封裝對IC功能測試需求持續成長。

法人預期雍智明年業績有機會逼近新台幣10億元，較今年成長2成以上，目標創歷史新高，全年毛利率可站上56%，每股稅後純益可超過10.5元，目標站上歷史次高。今年雍智每股純益有機會逼近8元。

法人指出，中國半導體供應鏈持續採取去美國化策略，預期台灣晶片設計業者有機會取得一定比重替代市占率；此外，5G手機明年進入起飛期，高頻高速晶片量產測試有助雍智商機。

法人表示，中國大陸客戶在雍智的測試開發案持續增加，包括手機全系列晶片如應用處理器、電源管理IC、網通基頻和WiFi晶片等。

雍智自結11月合併營收新台幣7131萬元，較去年同期5277萬元成長35.1%，累計今年前11月雍智自結合併營收7.55億元，較去年同期6.01億元成長25.6%。今年前3季稅後淨利1.58億元，較去年同期1.11億元增加41.5%，前3季每股稅後純益（EPS）6.06元，優於去年同期EPS 4.54元。

雍智主要提供各式IC測試載板（Load Board Probe Card and peripheral）高頻高速解決方案，涵蓋上游晶圓測試到IC封裝成品的最終測試，產品包括用在成品測試的IC測試載板、用在晶片測試的晶圓探針卡測試載板，以及可靠度測試的IC老化測試載板等。（編輯：張均懋）1081224