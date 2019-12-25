正隆台越同步擴廠 2021年新產線到位

（中央社記者潘羿菁台北25日電）紙器大廠正隆規劃在台灣、越南兩地同步啟動兩座紙器廠工程，正隆表示，高雄燕巢廠與越南平陽廠將於明年上半年動工，最快在2021年第3季完工。

正隆表示，以目前1平方公尺行情價格約新台幣15元估計，2座紙器廠合計年產值有望達到40.8億元。

正隆今天舉行重大訊息說明會指出，今年3月董事會決議斥資20.8億元在高雄燕巢擴充新廠，規劃年產能1.7億平方公尺。目前工程已發包給關係企業山發營造廠，預計明年2月1日動工，按照工程期360天推算，最快會在2021年第3季完工投產。

完工後，正隆位於台灣紙器總產能將從7.89億平方公尺拉高至9.62億平方公尺，距離10億平方公尺大關僅一步之遙，穩坐台灣紙器第一大品牌。

另外，正隆將會在越南平陽造紙廠旁設立紙器廠，有望成為越南第4座紙器廠，目前規劃年產能為1.02億平方公尺，同樣在明年上半年動工，預計2021年下半年完工。

正隆現階段紙器總產能為17.04億平方公尺，兩座紙器廠2021年完工投產後，屆時總產能將達到19.76億平方公尺，新增產能達到16%。

正隆今天董事會通過將斥資15億元，在竹北廠增設1座90噸生質能CFB熱電系統，主要是因應節能減碳與循環經濟兩大趨勢。

展望明年度，正隆總經理蔡東和日前在法人說明會指出，受惠於越南造紙廠稼動率提升至80%，以及越南紙器廠獲利改善，加上明年度營建收入有望認列24億元，對未來營運偏向樂觀，有望「愈來愈好」。（編輯：張良知）1081225