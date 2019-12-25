中火廢證重罰900萬 綠營議員批市府作秀政治操作

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府今天針對中火生煤超量再開罰，廢止2部機組許可證及重罰900萬元，市議會民進黨團認為市府鎖定中火不停作秀，是政治操作，而藍營則說，廢證有市民當靠山，全力支持。

台中市政府今天召開記者會，針對中火超量使用生煤，環保局在12月3日、14日分別處以300萬元及600萬元罰鍰後，今天三度開罰，除廢止中火2部機組許可證，將再處以900萬元罰鍰。

民進黨團總召李天生指出，市府團隊連續3次開罰，作業充滿瑕疵，違反行政程序法，同時中火生煤使用量標準還有爭議，甚至出現市府公文「誤繕」的荒謬情形，但市府團隊不理會外界質疑，顢頇獨斷，企圖置中火於死地，純粹是政治及選舉操作。

李天生強調，中火並不是中部地區唯一空污來源，市府團隊應該提出具體防污措施，積極推廣綠能發電，有效節約能源，而不是鎖定中火，不停作秀，爭取選票支持，達成政治目的，卻置全國經濟及民生用電於不顧。

無黨籍立委洪慈庸也表示，市府團隊的「抗空污」對策，至今還是只有拿中火當提款機，把責任推給中央，一面要大家抬頭看天空說空氣已經變好了，到了選舉，一面又大動作撤銷中火許可證，不惜影響全國發電。

國民黨籍立委沈智慧認為，市府廢止許可證的決定，全台中市民都會當靠山，一定全力支持，台灣應跟隨國際腳步，解決空氣污染及溫室氣體暖化等課題。

國民黨台中市議員黃馨慧則說，按台中市管制生煤自治條例規定，市府依法行政，中火連續3次稽查未改善，遭廢止許可證合理且合法，台電應檢討符合民意的能源政策，不要再讓台中人「用肺發電」。（編輯：洪學廣）1081225