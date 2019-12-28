電動車市場蓄勢待發 供應鏈站上風口

（中央社記者韓婷婷台北28日電）科技動能與環保節能議題帶動電動車市場興起，隨著電動車先驅特斯拉（Tesla）近來交車數快速翻揚，帶動電動車市場正式啟動，台灣相關供應鏈站上風口，等待揚帆。

在環保意識與政策鼓勵下，各國電動車銷售量與日俱增，根據Inside EVs資料，2018年全球電動車總銷售年增40%，各大車廠也規劃2020年全新車款準備在車展發表。今天在台北登場的2020世界新車大展中，各大車廠爭相推出電動車較勁，讓電動車產業鏈重新獲得關注。

各大車廠除了發表2020年全新車款外，5G時代來臨與物聯網（IoT）的發展及創新應用備受矚目，相關技術衍生許多創新應用，像是自動駕駛、語音助理、遠端操作、人臉識別、物體偵測等技術，轉變為當今的智慧汽車，可提供更簡易、安全、快速的駕駛體驗。

科技車聯網、AI自駕車及環保電動車預料將是未來產業聚焦的3大趨勢，台灣電子零組件廠過去5年不斷從3C產業朝向汽車領域轉型，在「深蹲」多年後，隨著汽車電子化的趨勢，明年有望迎來春燕。

台廠相關車電供應鏈除了和大、貿聯-KY、聯嘉、台達電、亞光、佳凌、建準等Tesla概念股外，康控-KY、雙鴻、超眾、正崴、信邦、胡連、新巨、維熹等，都將受惠電動車市場蓬勃發展帶來的新動能。

台達電深耕車用電子多年，產品線擴及電源、風扇、電動車充電器、充電樁、電動驅動馬達、電動車傳動系統等，客戶群涵蓋特斯拉、BMW、飛雅特等大廠，儘管電動車今年整體銷售基期仍低，但台達電充電樁業務持續保持亮眼成長。

台達電表示，台達在電動車充電基礎設施深耕多年，產品已獲歐、美、中國及台灣相關安規與標準認證，更於全球各地完成諸多建置實績，客戶群幾乎涵蓋大部分一線大廠，包括電動馬達、充電樁等相關產品案子很多，也都準備就緒，但就看市場發展如何。

和大今年整體營運雖受美中貿易戰影響車市表現，但內部看好電動車相關需求明年明顯成長，在新訂單開始出貨挹注下，減少傳統車市的衝擊。貿聯-KY為Tesla電池管理線束主要供應商，隨著Model 3強勁需求、大陸工廠產能增加及後續Model Y及Model 4可望接續推出，外資看好，受惠Tesla汽車銷量穩定成長，將推升貿聯-KY明年汽車產品業務年成長20%。

亞光在車載鏡頭的布局除了為特斯拉供應商外，也成功打入雙B供應鏈，並傳出與大陸車用模組廠合作消息，在車用領域逐步開花結果。

精密元件廠康控-KY受惠汽車電子化及智慧化發展，相關零件精密度需求大幅提升，創造出全新商機，陸續接獲國際大廠訂單，將推動明年車用零件營收貢獻從個位數拉升至雙位數。

康控-KY表示，藉由精密模具與埋入射出（Insert Molding）關鍵技術及對矽膠材料特性的掌握，導入車用領域，其中約有8成比例應用在新能源車，產品包括汽車方向盤轉向器的金屬件、高壓電感測器、逆變器等產品，已通過大眾福斯汽車MQB油電混合平台及MEB新能源車2個平台認證，並接獲Tier 1（一級）廠模組訂單。

至於車載鏡頭及照明部分，康控-KY也已接獲國際電動車大廠訂單，已陸續出貨，車用產品將成為未來推升營運重要動能。（編輯：張均懋）1081228