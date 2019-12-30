5G競標進入第15天 暫得標金飆逾750億元

（中央社記者江明晏台北30日電）5G第一波釋照今天進入第15天，3.5GHz熱度繼續上升，暫時得標金來到737.68億元，推升總標金至752.1億元的天價，市場密切關注競標落幕時間點，同時也擔憂電信業獲利與5G建設進度恐受影響。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第15天，至今已進入第4週，第142回合暫時得標總標金為新台幣752.1億元，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金737.68億元，單一頻段就已超過730億元的天價，28GHz維持暫得標金14.42億元，1800MHz同樣尚無人出手。

市場觀察，加速機制已進入第2階段，照理說將加快電信業者修正策略，標金不宜太高應是基本共識，推估數量競標應該會在本週落幕；但也有電信高層認為，競標制度設計並沒有加速落幕的效果，只是讓標金不斷墊高，而台灣標金會如此高的原因，來自於台灣市場規模小，卻有5家業者，競爭相當激烈。

產業分析師指出，擔憂電信業者初期獲利將受影響，同時也可能因為資費過高、與4G沒有顯著差異，降低民眾使用5G意願；市場人士也憂心，電信業者5G經營門檻被大舉墊高，未來建設5G的腳步或品質恐受影響，連帶影響5G資費設定，加上缺乏殺手級消費者應用，台灣5G用戶成長恐受限。（編輯：趙蔚蘭）1081230