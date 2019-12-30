面板雙虎兩樣情 外資上週買超友達賣超群創

（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣112.26億元，買超個股以友達居冠，賣超個股以群創最多，在面板雙虎的買賣動作分歧。

法人指出，上週有摺疊手機概念股題材，友達也被列為其中，外資順勢買超友達，但外資自10月以來買超友達、群創，股價已經漲了一大段，因此上週外資持續買超有題材的友達，賣超缺乏題材的群創。

友達自波段低點11月1日盤中的7.6元，來到今天收盤價10.1元，累計上漲32.89%。群創自波段低點11月1日盤中的6.63元，來到今天收盤8.25元，累計上漲24.43%。

外資今天單日買超面板雙虎，其中買超友達4177張、買超群創3806張。

證交所指出，上週外資自集中市場買超前3名上市公司依序為友達買超2萬6091張、鴻海1萬5114張、玉山金1萬4983張。

上週外資自集中市場賣超前3名上市公司依序為群創賣超5萬9213張、華新3萬2440張、欣興1萬4449張。

上週外資在集中市場買超112.26億元，其中買進金額942.23億元，賣出金額829.97億元。另外，自今年初至12月27日止，外資累計買超2550.46億元，其中買進金額8兆1177.39億元，賣出金額7兆8626.93億元。

至12月27日止，外資總持有股票市值15兆8177.43億元，占全體上市股票市值43.21%，較12月20日的15兆5485.10億元，增加2692.33億元。（編輯：楊玫寧）1081230