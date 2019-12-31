股王大立光擺尾5000元封關 今年大漲55.52%

（中央社記者韓婷婷台北31日電）台股今天封關，股王大立光股價在3鏡頭加持下擺尾站上5000元大關，全年勁揚55.52%，持續第6年站穩股王寶座，打敗權值王台積電的46.78%漲幅，也優於鴻海的28.25%。

今天是2019年封關日，加權指數儘管未能站上12000點關卡，全年漲幅仍高達23.33%，算是豐收年。

大立光今天維持在平盤上下狹幅震盪，收盤擺尾上漲35元，漲幅0.7%，以5000元整數關卡作收，市值達新台幣6700億元，累計全年漲幅為55.52%，市值增加約近2400億元，表現超越大盤，同時也打敗市值王台積電及鴻海各46.78%、28.25%的漲幅，傲居台股三王之冠。

大立光2018年度以3215元收盤封關，由次今年初美系外資看衰2019年手機銷售，加上擔憂來自大陸廠舜宇光學的競爭，大砍大立光目標價下修至2600元，衝擊大立光股價一度跌破3000元大關，最低曾來到2880元，在今年12月中前股價始終維持在5000元以下震盪。

直到12月17日，市場對明年迎接5G世代，智慧手機多鏡頭升級，加上新應用持續擴大等趨勢確立，大立光持股信心回籠，在外資回頭加碼買盤推動下，一舉突破5000元大關，12月19日最高來到5200元，創下今年新高，同時創下16個月新高，2019年最後守住5000元關卡。

搭上近10年智慧型手機產業高速成長列車，隨著手機鏡頭規格、顆數不斷升級，帶動光學產業發展，當多數光學廠仍專注於玻璃鏡頭以數位相機發展為主軸之際，大立光快速轉換戰場，成功以塑膠原料製造光學鏡頭切入正起飛的智慧手機市場。

大立光挾著強勁的基本面，股價從2013年突破千元登上台北股市股王後，股價更一路改寫台股歷史新頁；2014年4月28日創下收盤價1990元新高，一舉打破了國泰人壽在1989年創下的台股歷史天價1975元，並穩居股王寶座持續至今長達6年多。

大立光2017年8月一度以6075元創下台股歷史新天價，1張股票要價高達600萬元，著實讓外資更是看傻眼，不少投資人更是徒呼負負，眼巴巴的看著大立光上演驚奇行情。

手機鏡頭的趨勢上，除了多鏡頭、多片數外，因應全螢幕手機的設計，包括小鏡頭、潛望式、AR、VR、大光圈及廣角等鏡頭，都是持續發展的方向，大立光執行長林恩平及玉晶光董事長陳天慶均指出，「手機鏡頭將持續升級，還沒有到頂的問題」。

展望2020年，5G世代來臨，股王能否再度挑戰自己創下的歷史紀錄，有待時間印證，相信投資人也高度期待，股王能為台股再創驚喜。（編輯：林孟汝）1081231