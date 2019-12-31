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調整架構提升營運效能 台企銀成立保險代理部

最新更新：2019/12/31 20:29

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）為強化保障消費者權益，提高營運效能，台企銀日前董事會決議通過「台企保險代理人、台企財產保險代理人公司合併案」，以台企銀為存續公司，改成立保險代理部，並以2020年1月2日為合併基準日。

台灣中小企業銀行表示，台企保險代理人公司及台企財產保險代理人公司，為台企銀經財政部核准設立百分之百轉投資子公司，分別於2002年及2008年成立，提供客戶完整多元的壽險及產品商品。

台企銀說，為進一步強化金融消費者權益保障、提高營運效能，先前已經董事會通過，將台企保險代理人及台企財產保險代理人公司合併，並以台企銀為存續公司；金管會也在2019年10月2日核准台企銀可兼營人身保險與財產保險代理業務，因此將進而新增成立保險代理部。

台企銀指出，將以2020年1月2日為合併基準日，原台企保險代理人與台企財產保險代理人公司的一切權利、義務，均由台企銀概括承受，保戶權益不受影響；未來除將審慎篩選優質保險公司與保險商品進行合作，同時會將保險代理業務納入銀行內部控制三道防線，並致力落實公平待客原則政策與策略，提供更多優質服務。（編輯：鄭雪文）1081231

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