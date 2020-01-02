庚子鼠年套幣14日開賣 吉祥寓意成亮點

（中央社記者潘姿羽台北2日電）中央銀行今天宣布，「庚子鼠年生肖紀念套幣」將於1月14日開始發售，每套售價新台幣1800元，每人每次限購1套；央行官員指出，鼠年套幣不只製作精美，寓意也相當吉祥，歡迎收藏家收藏。

中央銀行將於1月14日委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第4套「庚子鼠年生肖紀念套幣」11萬套，套幣採現場排隊方式辦理公開發售。

鼠年套幣採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各1枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「鼠」圖樣為主題，背面為台灣元宵節慶、極具在地特色的台南鹽水蜂炮活動；銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，背面則為部分上彩的「醉芙蓉」。

中央銀行發行局局長施遵驊說明，銀幣正面的圖案是老鼠與荔枝，老鼠象徵多子多孫、荔枝意味利多，有著豐收、家族昌盛的意象；銅合金幣正面則是老鼠嘴巴對著大米、長長的尾巴帶著銅錢，身邊還有蝙蝠相伴的圖樣，象徵「金鼠喜臨門、蝙蝠福運到」。

雖然近期貴金屬價格飆漲，施遵驊表示，央行發售套幣並非以營利為目的，而是希望帶給民眾節慶感，即便國際金屬價格有變動，央行會自行吸收增加的成本，套幣售價仍維持1800元；不過他也說，央行沒有因此賠錢，少賺而已。

央行今年發售的第三輪生肖紀念套幣系列第4套「庚子鼠年生肖紀念套幣」數量減少為11萬套，相較前幾輪生肖套幣發售12萬套，足足少了1萬套；施遵驊說明，根據前過往經驗，生肖套幣在農曆年前最熱銷，可以售出達9成，考慮今年發售時間離農曆年比較接近，數量上因此有做些調整。（編輯：楊凱翔）1090102