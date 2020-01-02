京元電5G吃補 業績看增到10月全年獲利衝新高

（中央社記者鍾榮峰新竹2日電）晶圓測試廠京元電董事長李金恭表示，今年業績審慎樂觀，貿易戰影響減小。法人估5G測試占比上看3成，第1季整體業績看同期新高，逐月看增到10月，全年業績獲利衝新高。

展望今年景氣，李金恭表示，去年營運符合公司預期，今年包括5G、人工智慧、CMOS影像感測元件等應用，可望持續帶動公司晶圓測試需求。

法人預估，今年5G應用占京元電整體業績比重，百分點可望倍增，目標上看3成。

在中國大陸布局，李金恭表示，中國大陸產能需求增加，今年在中國大陸的資本支出可望持續成長。觀察美中貿易戰，李金恭表示，貿易戰的影響正持續減小。

在員工獎金部分，李金恭指出，去年員工獎金會比前一年好，比照往年下半年頒發季獎金。對於員工加薪，李金恭透露，每年公司都會加薪，幅度在3%到5%左右。

展望資本支出布局，京元電總經理劉安炫指出，今年5G應用對基地台、手機和其他網通設備晶片拉貨強勁，5G貢獻持續發酵，去年資本支出設備陸續到位，包括子公司整體資本支出規模約120億元，今年可望陸續產生效益。今年集團包括子公司資本支出相對節省，約68.94億元，主要以測試為主。

觀察同欣電換股併購勝麗的產業趨勢，劉安炫表示，對京元電來說是利多，除了鞏固中國大陸既有CMOS感測元件晶圓測試外，也增加台灣車用電子和消費電子CMOS晶圓測試量，加上中國大陸手機鏡頭CMOS元件需求大增，預估今年CMOS感測元件產業所需晶圓測試量可望大幅年增3倍以上，京元電產能供不應求。

法人預期，去年CMOS測試占京元電整體業績比重約5%到6%，預估今年占比可提高到7%到8%左右。中國大陸CMOS感測元件主要客戶給京元電當地測試量占占比達95%，中國大陸業績可望年成長2成以上，今年京元電在CMOS車用電子晶圓測試量可望明顯增加。

展望今年業績表現，法人預估，京元電今年業績從第1季開始可望逐季往上，第1季中國大陸廠商訂單可明顯挹注，第1季業績可望創歷年同期新高，預期業績可望逐月走高到10月，下半年單月業績可望達到新台幣25億元到26億元高點。今年業績和獲利可望年成長10%到15%，目標續創新高，今年毛利率挑戰3成。今年配息率可望維持在約6成到7成區間。

京元電預計10日在苗栗銅鑼廠舉辦尾牙活動，規劃席開500多桌，公司表示今年尾牙活動抽獎項目將增加。（編輯：楊凱翔）1090102