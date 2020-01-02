櫃買指數開紅盤重回150點大關 今年偏樂觀看待

（中央社記者韓婷婷台北2日電）台股2019年在美中貿易戰干擾下表現依舊亮眼，櫃買指數以149.36點封關，全年上漲20.9%，今天2020年開紅盤首日重回150點大關，展望2020年，櫃買中心總經理李愛玲預期，穩健偏樂觀看待。

櫃買指數2020年開紅盤，勁揚1.04%，收盤150.91點，創約1年5個月新高，漲幅優於台股加權指數終場上漲0.86%。李愛玲持續看好櫃買市場2020年表現，預期穩健偏樂觀看待。

櫃買2019年漲幅雖然小幅落後台股加權指數，但有後來居上氣勢，李愛玲表示，櫃買指數去年受到資金行情及美中貿易轉單效益推動，有超過2成漲幅，與國際主要股市表現相當，漲幅為6年來最佳。

李愛玲表示，2019年櫃買市場的企業營收雖然衰退，但獲利表現在近年持續轉型成效顯現下，逆勢成長，技術升級帶動競爭力提升，預計轉單效益將可延續。目前看來，美中貿易戰可望簽訂第一階段協議，產業影響趨緩下，樂觀看待2020年產業發展，尤其先前受到衝擊較大的產業都有機會擺脫谷底。

統一投顧董事長黎方國指出，台股2019年可說是外資主導的盤，美股4大指數全數創歷史新高，尤其費半指數更大漲6成，那斯達克上漲35.2%，蘋果（APPLE）股價更大漲逾8成，在此背景下，台灣電子產業雨露均霑，台積電為首的半導體及周邊設備相關產業帶動下，權值股表現優於中小型股，也因此上市表現優於櫃買。

展望2020年，黎方國預期會跟去年類似，台灣整體企業以中小企業為主，中小型企業還有表現空間，大型權值股也不會太差，相信大股有大股的優勢，小股有小股的利基，各有看頭。新台幣續升，資金行情延燒，漲幅相對落後的中小型具題材籌碼優勢個股將獲青睞。（編輯：楊玫寧）1090102