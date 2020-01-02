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2019年降雨量成長 水利署：一期供灌無虞

最新更新：2020/01/02 16:41

（中央社記者廖禹揚台北2日電）經濟部水利署統計，2019年全台各主要水庫集水區年降雨量多較2018年增加，挹注各水庫蓄水量成長，預估未來一季降雨將與去年持平，約在春節後進行的一期稻作供灌無虞。

台灣枯水期約在11月至隔年4月，去年5月至10月底降雨量約為歷年平均值的113%，屬正常範圍，各主要水庫多以8、9成蓄水率迎接枯水期來臨。

據水利署統計，2019年各主要水庫集水區全年降雨量多較2018年成長，其中以鯉魚潭水庫、德基水庫分別年增175%及167%最多，寶山及寶二水庫集水區年降雨量年增123%，曾文及烏山頭水庫成長109%，南化水庫則年增111%。

水利署副署長王藝峰對中央社記者表示，截至2019年12月底，北部主要水庫蓄水量都維持85%以上，值得注意的是，以往較乾旱的南部曾文及烏山頭水庫蓄水量合計仍有近3.9億噸，去年的二期稻作供灌都已如期完成，預期今年一期稻作也可順利供灌。

根據水利署網站，截至1月1日，石門水庫蓄水率88.89%、翡翠水庫92.24%、寶二水庫蓄水率70.94%，烏山頭水庫74.4%，曾文水庫66.27%，南化水庫69.36%。（編輯：趙蔚蘭）1090102

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