國銀前11月獲利達3396億元 創歷史新高
最新更新：2020/01/02 20:04
（中央社記者劉姵呈台北2日電）金管會今天公布，國銀全體銀行2019年前11月稅前盈餘達新台幣3396.1億元，較去年同期增加6.8%，已經超越2018全年整體獲利3342億元，創下歷史新高紀錄。
金融監督管理委員會今天公布2019年前11月國銀獲利表現，除了國內總分行獲利呈現小幅衰退外，其餘皆雙位數成長。國內總分行2019年前11月稅前盈餘達2058.6億元，較去年同期減少1.7%；國際金融分行（OBU）為913.4億元，年增24.6%；海外分行為383.3億元，年增19.2%；大陸分行達40.7億元，年增26%。
單月獲利方面，國銀全體銀行11月獲利246.3億元，較10月衰退13.8%，也較2018年同期衰退0.9%。銀行局官員表示，主要是其他淨收益減少所致。
金管會統計，國銀2019年11月底逾期放款金額為683億元，較10月底減少14億元；逾期放款比率為0.23%，也較10月底減少0.01個百分點，較2018年同期0.26%減少0.03個百分點。
國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為605.51%，較10月底589.24%增加16.27個百分點，官員表示，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。（編輯：林孟汝）1090102