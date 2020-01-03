中東緊張情勢升高 美股開盤挫跌油價飆漲

（中央社紐約/倫敦3日綜合外電報導）美軍空襲巴格達機場擊斃伊朗一名高階將領，中東地緣政治緊張情勢急遽升高，投資人紛紛避開風險性資產，紐約股市今天開盤重挫約1%，與此同時，國際油價則應聲飆漲。

伊拉克革命衛隊旗下精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）遭擊斃後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）誓言嚴厲報復。美國總統川普親自下令發動這次空襲，狙殺蘇雷曼尼。

美股績優股為主的道瓊工業指數開盤重挫315.47點，報28553.33點，跌幅1.09%；標準普爾500指數則下跌31.49點，報3226.36點，跌幅0.97%。科技股雲集的那斯達克綜合指數也重挫115.76點，報8976.43點，跌幅1.27%。

美軍空襲引發區域緊張情勢升溫及原油供應受阻擾疑慮，國際油價應聲飆漲超過3美元。倫敦北海布倫特原油期貨價格，盤中上探至每桶69.50美元，創下去年9月中以來新高價位，當時沙烏地石油設施遭無人機攻擊受重創。於格林威治時間14時45分，報每桶68.68美元，上漲2.43美元，漲幅3.7%。

紐約西德州中級原油（WTI）期貨則上漲2.17美元，報每桶63.35美元，漲幅3.5%，稍早前曾飆漲至每桶64.09美元，是2019年4月以來最高價位。（譯者：劉學源）1090103