康友與泰國正大集團合作 簽印尼市場代理權

（中央社記者韓婷婷台北6日電）疫苗、輸液廠康友-KY印尼子公司帝斯疫苗事業傳出好消息，今天宣布與畜牧集團泰國正大集團合作，將由印尼正大集團獨家銷售帝斯禽類疫苗產品。

康友表示，帝斯生技取得2張禽流感藥證幫印尼政府代工後，子公司PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO（帝斯生技）重大訊息公告與印尼正大集團下屬PT. SHS International簽署HARBINDO品牌疫苗銷售總代理協議，未來將由印尼正大集團獨家銷售HARBINDO品牌下的禽類疫苗產品。

康友指出，正大集團擁有印尼最大市占率，歷經幾個月的不斷檢測，帝斯禽流感疫苗不僅獲得正大集團本身採用，也要求為獨家總代理。未來也有機會透過該集團行銷中國之外的市場。

康友表示，正大集團在印尼養雞版圖高達40%市占率，年約16億隻（台灣1年約6億隻），自育種、孵化、飼養、屠宰到銷售一條龍生產管理，年產值超過新台幣1000億元，若加計其它畜牧及養殖，營收超過1500億元。

康友看好印尼禽類疫苗市場將隨著肉雞每年20%成長率而成長，估計1年約有2億美元市場規模，2023年約有4億美元規模。（編輯：黃國倫）1090106