美伊緊張推升油價 台塑化估最高約72美元

（中央社記者潘羿菁台北7日電）美伊兩國情勢緊繃帶動原油4天大漲1.4%，也讓台塑化今天開盤一度續漲，不過台塑化認為，目前沒人作空油價，但追價力道也不足，若情勢沒惡化，估計油價天花板每桶72美元左右。

美國擊殺伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），為此伊朗矢言報復，美伊緊張情勢一觸即發，也讓布侖特從2日的67美元最高來到69美元，7日最新收盤為68美元，由於油價上漲，市場看好台塑化存貨利益上升，但截至9點50分，股價開高走低、由紅翻黑暫報101元。

台塑化表示，市場原本擔心戰爭可能爆發，帶動油價最高來到69美元，一度觸及7字頭，不過並未站穩，因基本面並未改善，主要是中國與印度為全球兩大用油市場，但這兩地對於原油需求並未增加，很難支撐油價攻高。

台塑化推測，美伊情勢推升油價應為短暫現象，長期還是要回歸基本面，因此估計這波油價頂多在每桶72美元上下，「價格要再上去恐怕很難」。

對於今年度油價走勢，台塑化認為，第1季為最高點，第2季煉油廠歲修潮讓油價明顯下修，第3季隨著歲修結束歸隊生產帶動油價反彈，不過價格仍低於首季，第4季則是持平。（編輯：鄭雪文）1090107