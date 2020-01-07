更多編輯台推薦新聞：
地球儀字體台北和北京一樣大 中國玻璃心容不下
國際

地球儀字體台北和北京一樣大 中國玻璃心容不下

換新鈔過新年 16日454家分行開跑
產經

換新鈔過新年 16日454家分行開跑

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

美伊緊張推升油價 台塑化估最高約72美元

最新更新：2020/01/07 10:00

（中央社記者潘羿菁台北7日電）美伊兩國情勢緊繃帶動原油4天大漲1.4%，也讓台塑化今天開盤一度續漲，不過台塑化認為，目前沒人作空油價，但追價力道也不足，若情勢沒惡化，估計油價天花板每桶72美元左右。

美國擊殺伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），為此伊朗矢言報復，美伊緊張情勢一觸即發，也讓布侖特從2日的67美元最高來到69美元，7日最新收盤為68美元，由於油價上漲，市場看好台塑化存貨利益上升，但截至9點50分，股價開高走低、由紅翻黑暫報101元。

台塑化表示，市場原本擔心戰爭可能爆發，帶動油價最高來到69美元，一度觸及7字頭，不過並未站穩，因基本面並未改善，主要是中國與印度為全球兩大用油市場，但這兩地對於原油需求並未增加，很難支撐油價攻高。

台塑化推測，美伊情勢推升油價應為短暫現象，長期還是要回歸基本面，因此估計這波油價頂多在每桶72美元上下，「價格要再上去恐怕很難」。

對於今年度油價走勢，台塑化認為，第1季為最高點，第2季煉油廠歲修潮讓油價明顯下修，第3季隨著歲修結束歸隊生產帶動油價反彈，不過價格仍低於首季，第4季則是持平。（編輯：鄭雪文）1090107

延伸閱讀
沙國石油設施遭攻擊油價大漲 塑化股昂揚台塑化22日調漲油價 汽油0.6元柴油0.1元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報