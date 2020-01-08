布局未來 業界大咖催生台灣產業創生平台

（中央社記者潘姿羽台北8日電）前眾達國際法律事務所創所合夥律師黃日燦登高一呼，結合諸多產業領袖及專家，成立公益信託「台灣產業創生平台」，他表示，希望協助產業不再著眼於今天、明天，要放眼後天，布局未來，讓台灣產業轉型升級、脫胎換骨。

黃日燦表示，台灣產業多以代工為基礎，好處是營收龐大、經營穩健，但利潤很低，且必須聽命他人；如今科技快速發展、國際分工改變，若台灣想要提升競爭力，經濟一定要強，經濟要強、產業一定要發達，唯有代工模式向上轉型升級，能做出更高含金量的產品或技術，才能達到上述目的。

「大家要跳開今天產品、明天訂單的思維，往後天去看。」黃日燦指出，產業界必須改變思維，把眼光放遠，如果能放眼後天，就容易掌握明天長什麼樣子，進而明瞭今天該做什麼準備。

為了引導產業布局未來，黃日燦結合了多位產業領袖及專家，共同設立「台灣產業創生平台」，成員包括台灣大哥大董事長蔡明忠、緯創資通董事長林憲銘、大聯大投資控股董事長黃偉祥、佳世達科技董事長陳其宏、信義房屋董事長周俊吉、可成科技董事長洪水樹、大亞電線電纜董事長沈尚弘，以及矽谷天使投資董事長楊啟航。

此外，還有AAMA Taipei台北搖籃計畫創辦人暨中華電信獨立董事顏漏有、上智生技創業投資董事長張鴻仁、台灣大哥大總經理暨之初創投創辦人／合夥人林之晨、台灣人工智慧學校執行長暨玉山金融控股科技長陳昇瑋、台灣科技大學教授盧希鵬、活水社企投資開發董事長鄭志凱等人參與支持。

黃日燦表示，平台未來4大工作主軸包含推廣企業新創投資、培育年輕世代產業領袖，辦理產業演講、座談或論壇，以及企業領導人參訪矽谷、重建連結；由於許多產業人士已承諾捐款，資金規模約達新台幣5100萬元，預計分2至3年投入，相較於資金，他更希望業界領袖、專家共同響應，為台灣未來努力。

國發會今天特別舉辦「台灣產業創生平台，國發會首例公益信託記者會」，宣布平台成立的好消息。國發會表示，這是國發會自104年訂頒「公共治理與社會發展業務公益信託許可及監督辦法」後，首次受理申請並獲許可的案例。

國發會補充說明，台灣目前公益信託數量僅100多個，且以慈善類為主，與一般成立財團法人基金會相較，公益信託除了一樣享有適當的租稅優惠，其實有3大優點；一是不必取得法人資格，設立手續較為簡便，更易達成服務社會的目標；二是無須成立主事務所及設置專職人員，可節省相關支出；三是不受捐助財產規模及存續期間的限制，且可動用本金，讓資源運用更有效率及彈性。

國發會主委陳美伶也說，希望藉由台灣產業創生平台成立的消息，能夠拋磚引玉，吸引更多企業人士透過公益信託方式，運用於協助台灣產業創新及數位轉型等公益事業。（編輯：張均懋）1090108