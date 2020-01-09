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美伊似有意緩和情勢 油價回挫歐股收紅

最新更新：2020/01/09 03:08

（中央社倫敦8日綜合外電報導）伊朗對伊拉克的美軍基地發動報復攻擊後，伊朗官員和美國總統川普的談話都顯示有意緩和情勢，世界油價回跌，歐洲股市都收紅，美股午盤更勁揚。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場小漲0.01%，收在7574.93點。

巴黎股市CAC 40指數上漲0.3%，收在6031.00點；法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.7%，收在13320.18點。

伊朗革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）等人於1月3日在伊拉克遭美國以無人機狙殺，伊朗今天發射十多枚彈道飛彈攻擊美國與聯軍部隊駐紮伊拉克的兩個空軍基地，以報復美軍行動，但專家多認為伊朗對蘇雷曼尼之死的這項初步反應還算節制。

伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在攻擊後推文表態說，伊朗進行飛彈攻擊，「完成了」對蘇雷曼尼遭暗殺「符合比例」的回應。

川普今天午前舉行記者會，也暗示無意再對伊朗動武，顯示有意緩和緊張情勢。華爾街股市勁揚，道瓊工業指數上漲0.7%，來到28771.89點。（譯者：林治平）1090109

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