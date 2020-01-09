聯詠受惠南韓樂金關廠 外資升評至優於大盤

（中央社記者吳家豪台北9日電）歐系外資今天發布研究報告，看好面板驅動IC廠聯詠受惠於南韓面板廠樂金顯示器（LGD）關廠，將從台灣面板廠獲得更多訂單，投資評等升至優於大盤，目標價調高到265元。

聯詠股價今天上漲4.5元開出，盤中最高來到229元、漲幅超過3.8%，成交量逾6200張。

歐系外資認為，樂金顯示器計劃關閉在南韓所有電視LCD面板工廠，將有利於中國與台灣面板廠提升市占，台灣的面板驅動IC供應鏈將同步受惠。聯詠身為台灣面板廠的面板驅動IC最大供應商，預期2019年至2021年大尺寸面板驅動IC營收的年複合成長率將達6%，優於先前預估的3%。

歐系外資指出，樂金顯示器計劃關廠，也有利於聯詠時脈控制器、畫面更新率轉換器、電源管理晶片的銷售，加上聯詠的電視系統單晶片（SoC）客戶積極拉貨，應可帶動聯詠2020年至2021年系統單晶片營收成長3%至6%。

此外，歐系外資觀察，聯詠已開始出貨120Hz觸控暨顯示整合驅動IC（TDDI），平均售價與毛利率都高於常規TDDI，預期將在今年上半年放量。聯詠的OLED（有機發光二極體）面板驅動IC生產進度也符合預期，今年出貨將達8000萬顆，有望帶動聯詠今年中小尺寸面板驅動IC營收成長33%。

考量大尺寸面板驅動IC及系統單晶片出貨前景改善，歐系外資將聯詠2020年與2021年每股盈餘預估值調高5%、8%至16.07元、17.98元，投資評等從「中立」調升至「優於大盤」，目標價從240元上修到265元。（編輯：楊凱翔）1090109