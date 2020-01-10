大立光2019年獲利創高 外資目標價上看6000元

（中央社記者吳家豪台北10日電）光學鏡頭廠大立光去年每股盈餘新台幣210.69元創新高，日系外資重申買進評等，目標價上修到6000元；2家美系外資維持買進和加碼評等，目標價設在5550元、5500元。

大立光股價今天上漲110元開出，盤中突破5000元大關，最高來到5015元，漲幅超過3%。

日系外資發布研究報告指出，儘管華為砍單消息帶來負面影響，但在iPhone 11銷售穩健、產品組合改善、贏得南韓客戶新專案等利多因素下，大立光2020年第1季營收仍有望年增35%、季減28%至132億元，且受惠於鏡頭規格升級趨勢，今年營收展望樂觀，因此調高2020年、2021年每股盈餘預估值2.6%、2.3%，至270.1元及314.9元，重申買進評等，目標價從5520元上修到6000元。

美系外資表示，大立光去年第4季毛利率71.1%、營業利益率62.9%皆優於市場預期，原因在於產品組合改善；但受到匯兌損失影響，第4季每股盈餘60.32元不如市場預期。外資看好大立光今年平均毛利率有望增加1.3個百分點至70.8%，將抵銷稅率偏高的影響，推估2020年、2021年每股盈餘約279.96元及343.25元，維持買進評等及目標價5550元。

另一家美系外資認為，iPhone 11買氣延續及新款中階iPhone將問世，有助於推升大立光2020年上半年出貨動能，並抵銷中國大陸品牌商拉貨動能可能放緩的影響，預期大立光今年第1季營收將年增45%、季減22%，今年下半年將受惠於新款iPhone相機規格升級，重申加碼評等和目標價5500元。（編輯：張良知）1090110