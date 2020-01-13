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助私校教職員退休理財 中信銀開辦多項業務

最新更新：2020/01/13 13:00

（中央社記者劉姵呈台北13日電）中信銀行今天表示，自今年1月1日起，將協助私校退撫儲金監理會開辦退休金分期請領，不僅協助退休教職員退休理財，也新增人生週期基金，讓在職教職員可被動依據年齡不同投資組合，提升收益。

為持續完善退休金制度規劃，提高私校教職員退休生活品質，教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男表示，2019年已經完成私校退撫條例修法，教職員全面增額提撥退休金，並推動分期請領制度。

賴俊男表示，今年起，私校教職員退休或資遣時可以選擇延後請領退休金，繼續自主投資，也可分期請領，以降低請領退休金或資遣費時，遭遇金融市場不佳的衝擊，保障退休生活，中國信託銀行已經連續10年擔任私校退撫儲金信託銀行。

中信銀總經理陳佳文表示，今年開始推出退休後教職員分期請領服務，不僅退休教職員可以把全部或部分退休金繼續投資現在產品組合，在職教職員也可被動依據年齡在3種投資組合的人生週期基金配置不同比率，有機會獲取更高收益提升，退休生活。

他進一步說明，私校退撫儲金「人生週期投資組合」是透過自主投資平台自動導航機制，根據教職員年齡分別配置於保守型、穩健型及積極型3種不同風險等級，作為人生週期投資組合的基本成分，每年再根據私校教職員年齡，進行動態資產配置，隨著年齡增加，會逐漸降低投資風險部位權重。

根據統計，私校退撫儲金自2013年3月1日自主投資成立以來，至2019年12月31日止，各投資組合累積報酬率為保守型13.73%、穩健型44.35%、積極型45.35%；2019年報酬率為保守型6.37%、穩健型14.74%、積極型19.41%。

自今年1月1日起，賴俊男也表示，人生週期型將適用新版年齡級距配置，且自3月16日起，預設基金將由保守型改為「人生週期基金」，讓沒有主動選擇投資組合的教職員，也可以被動根據年齡，歸入人生週期基金，有助於提升退休後生活品質。（編輯：鄭雪文）1090113

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