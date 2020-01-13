謝票行情加持 台股尾盤攻高漲逾80點

（中央社記者潘羿菁台北13日電）台股今天上漲選後慶祝行情，開盤走高，尾盤漲逾80點，力守12100點大關，又以政策受惠族群漲勢最明顯，法人觀察，選後資金布局多半是中長線，將支撐台股動能，不過，封關日逼近，大盤在農曆年前多數為橫向整理，

台股整體格局開盤走高，盤中漲勢略微收斂處於高檔震盪，所幸尾盤上攻收在今天最高點，終場漲88.77點、加權指數收在12113.42點、漲幅0.74%，成交量為新台幣1423.22億元。

市場預期綠營全面執政情況，帶動能源政策有望延續，離岸風電的世紀鋼、新光鋼等開盤拉高，儘管漲幅收斂，仍是收紅盤格局，其中，新光鋼股價收在32.1元；世紀鋼拉出一根紅K棒，股價收在72.5元。

另外，國機（艦）國造政策下，漢翔與台船漲勢同樣凌厲，不過，漢翔開高走低，最後收平盤34.75元。

各類族群當中以金融族群支撐大盤主力，金融保險類股指數盤中拉至1372點創下波段新高，又以兆豐金漲幅逾2%最為明顯。電動車族群的致茂股價168.5元漲停，高力也大漲逾8%。

至於大型權值股與半導體類股處於震盪整理，台積電、大立光股價表現平穩，不過，IC設計祥碩受惠於業績暢旺，股價開高走高，午盤過後更是衝到723元漲停價位。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，距封關剩下5天交易日，封關前向來會讓量能縮小，不過選後資金湧入多半是中長線布局，加上美中貿易戰本週有望簽署第一階段協議，國內外都是正向支撐，市場認為此刻觀察重點為美中第二階段協議，發酵時間點在年節後，整體看，台股在封關前會是橫向整理，預料農曆年前台股是下修有支撐、上漲有天花板，指數在12000點上下震盪。（編輯：郭萍英）1090113